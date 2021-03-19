自iPhone X以來，蘋果已在其旗艦機型上省略了Touch ID（指紋辨識解鎖），取而代之的是Face ID（人臉辨識解鎖）。但突如其來的疫情大流行，讓大部分人臉都隱藏下口罩之下，這項先進的技術成了雞肋，沒有Touch ID的機種，人們只好使用最傳統Passcode（密碼解鎖），來保護其手機。

蘋果的技術一向都走在全球的最尖端，絕少往回使用舊有的技術，但Face ID推出後，在疫情之前，就並沒有獲得多好的口碑，疫情流行之後，更變成了只是很酷的裝飾品。因此市場盛傳：蘋果將再度採用自2017年以後便停用的Touch ID。

據蘋果專業網站「9to5Mac」透露，新的Touch ID晶片將採用高通所生產的，雖然高通已經不為蘋果生產手機處理器晶片。而iPhone 13的Touch ID將安裝在螢幕上，使用者按壓螢幕即可，不像過去是安裝在電源鍵上。

(中時新聞網)