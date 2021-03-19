日本來台展店的知名壽司店，近日舉辦優惠活動，只要名字裡有「鮭魚」二字，就連你同桌的朋友都免費，而這本是一個趣味，沒想到有近百人跑去戶政事務所改名，再風光揪團去吃，這波風潮被取名為「鮭魚之亂」，而李蒨蓉也對此事發聲，直呼：「現在的年輕人怎麼了？」。

李蒨蓉在臉書提及「鮭魚之亂」，表示活動最後一天總結算時，發現改名「鮭魚」的，已破70人，戶政事務所也提醒「改名紀錄會跟你一輩子」，但仍是很多人豁出去改名，甚至「有備無患」瘋狂加長名字，這表面看似驚奇好笑，李蒨蓉卻覺得背後有隱憂，「真想問，現在的年輕人怎麼了？」，並想起了聖經中，以掃為了一碗紅豆湯，而隨意地把長子的名字賣給雅各的故事。

李蒨蓉說，自己的名字是有由來了，身為外省人第三代的她，在媽媽將臨盆時，「來自四川的爺爺夢到家鄉女神名叫『蒨蓉』，於是乎這個名字就跟著我一輩子」，就連她進演藝圈，也沒想要用藝名出道，沒想到命名的故事是個烏龍，「四川根本沒有什麼女神叫『蒨蓉』的！」，但她還是甘之如飴。

李蒨蓉笑稱自己可能太保守老派，覺得姓名來自家族的賜予，而人出生時無法選擇父母，也無法替自己取名，可以理解有人因為運勢或是特定困擾，而非改不可，雖說名字無法奠定人的價值，「但倘若都無法認同自己的名字時，形同推翻自己的出生、家庭。請問，當你否定自己時，誰還會認同你？」。

而看了「鮭魚之亂」的新聞，李蒨蓉她也問了兩個小孩，會為了吃免費鮭魚改名嗎？結果小孩狂笑說不會，讓李蒨蓉鬆了口氣，也趕緊再說一次他們命名的由來，「我們被創造都是有目地的，切勿輕看自我存在的價值！」。

(中時新聞網)