陳偉殷在今年球季加入阪神虎，從春訓開始隨隊練習，逐步往先發調整，不過他日前在二軍春季教育聯盟先發5.2局失8分，核彈級失分表現讓監督矢野燿大猶豫了，陳偉殷將不在阪神虎先發輪值中，改由24歲新秀及洋投頂替。

在陣中左投高橋遙人受傷後，陳偉殷原本被認為是阪神虎重要輪值之一，但陳偉殷狀況不佳，官辦熱身賽先是對軟銀3局失4分，之後雖中繼1局無失分，不過日前在二軍春季教育聯盟先發，5.2局被敲11支安打，其中7支是長打，失8分，近況令人擔心。

監督矢野燿大表示要做決定也很艱難，陳偉殷狀態不好，可能讓伊藤將司和洋投岡寇（Joe Gunkel）進入先發輪值中，取代陳偉殷，「陳偉殷去年在羅德時表現非常好，原本希望能達到那種程度，但目前還沒有。」不過賽季很長，矢野監督希望這名重要的左投戰力狀況能改善。

而日媒《日刊體育》也推測出了阪神虎的先發6人輪值，由藤浪晉太郎在3月26日開幕戰先發，接著青柳晃洋第2戰，洋投岡寇投第3戰，之後依序為西勇輝、伊藤將司、秋山拓巳。

(中時 )