中興新村第一家合法民宿—小花園夢想生活家，近日開張。位於南投縣南投市光明四路，是首批引進文創產業省府宿舍活化創生聚落計畫的成員。（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

中興新村第一家合法民宿—小花園夢想生活家，近日開張。位於南投縣南投市光明四路的民宿，是首批引進文創產業省府宿舍活化創生聚落計畫的成員之一，淺綠色的外牆加上滿園的綠意植栽，讓人眼睛一亮，長期協助整合並促成美事的縣長特助林儒彬特別到場與民宿主人陳慈徽揭牌，宣告民宿的正式營運。

負責人陳慈徽表示，小花園夢想生活家由5個好朋友合資開設，每個人依著自己的專長和想法，團隊合作針對省府宿舍舊有的空間與特色，重新改造賦予生命，打造出這間獨一無二兼具生活美感文化空間的民宿，她希望遊客能來中興新村住一晚，充分感受村內的慢活溫度，有回家的感覺。

民宿位於2樓，分為左右兩邊，每邊各有3間房，房型有雙人房、4人家庭房及背包客上下舖4人房3種房型，亦可包棟，共有6間房，最多可住20人。

林儒彬表示，很高興能看到一群懷抱文創夢想的年輕人願意回鄉創業，進駐中興新村來活化這些老舊空間，帶動中興新村整體的發展；他也建議中興新村的管理應該是要事權統一，修改老舊法令，並設單一窗口來吸引更多年輕族群願意申請進駐，帶動更多人潮進來，才能讓中興新村真的活化起來。

民宿業者相當用心，民宿內外都是綠意盎然的盆栽及庭園造景，還有寬敞的庭院可以辦活動，民宿內還有一處像小型書店的空間，提供遊客免費閱讀，也和遊客分享閱讀心得及推薦好書，且會依著每個季節推出不同的主題餐桌，分享在地生活體驗，並會提供客製化的遊程規劃。業者希望與遊客們多互動，一起體驗最在地的生活風景，更是要讓每位造訪中興新村的旅人，愛上這獨一無二的美好。

(中時 )