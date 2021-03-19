新北市三重區某銀樓昨日上午驚傳搶案，70歲蕭姓老闆遭捆綁毆打，店內更有大量黃金、翡翠和鑽石遭搶，總金額高達3000萬元，警方追查後鎖定69歲嫌犯陳清課，陳清課犯案後由49歲夏姓紅粉知己接應逃往高雄，又搭火車前往花蓮，警方在花蓮將他逮捕，相關案情還須釐清。

昨日上午9時許，3名惡煞見蕭男開店便一擁而上，持辣椒水對被害人猛噴，還毆打蕭男腹部、背部和臉部，用電線將他綑綁在廚房，取得鑰匙後開始大肆搜刮，共搶走黃金400兩、翡翠2大塊、鑽石40多顆，總價值近3000萬元。

警方獲報後立刻組成專案小組，昨日在中和逮捕彭姓嫌犯，追查後發現陳姓主嫌經由夏女的接應南下逃亡，到高雄後又故佈疑陣，改搭自強號前往花蓮，警方則在花蓮火車站逮捕陳男，並在他身上起獲2把改造手槍，也在夏女住處發現部分贓物黃金，目前還有一嫌在逃，警方則持續追查中。

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(中時新聞網)