大陸品牌手機強勢回歸！小米台灣開出第一槍，暌違1年餘在台發表全新5G旗艦機小米11，集結全球頂級旗艦功能於一身，全球首發搭載Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G行動平台，同時擁有電影級1 億800萬像素的AI三鏡頭專業相機，支援55W有線及50W無線快充，兼具出色的處理效能、相機功能及影音體驗，再次以領先的技術重新定義旗艦級手機效能，展現深化高端產品線的決心。

受華為事件影響，大陸品牌手機近1年在台消聲匿跡，截至目前為止，華為尚未在台灣推出新手機，也讓大陸品牌旗艦機種價格帶留下空缺，小米這次開價逾2萬元，頗有頂替華為出征的味道，不過也被網友酸說：小米這價格「很敢開」。

小米11提供天際藍、午夜灰、雲朵白三種顏色，提供8GB RAM ＋ 256GB ROM，售價為新台幣$21,999元，購機即享總價值超過新台幣4千元的免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，同時小米11更為小米台灣所有手機中首款享有維修免費到府收送服務。自3月19日起至3月28日止，小米11開放全通路限量預購，於4月2日起陸續於全通路開放領機，同時盛大開賣。

小米11昨晚8點30分起搶先於小米商城mi.com獨家開放預購，於小米商城mi.com預購即享米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）、小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）或小米真無線藍牙耳機 2S（價值新台幣$1,995元）好禮三選一；前400名預購再贈10000 小米行動電源 3 快充版 銀色（價值新台幣$435元）。

小米之家台北信義威秀店更祭出總價值近新台幣30萬的限量預購排隊好禮，今日上午10點起在小米之家台北信義店前100名預購小米11並完成付款者，除享米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）或小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）好禮二選一外，還可直接參與現場抽獎，最高可獲得小米智慧顯示器 65型乙台（價值新台幣$19,999元），共準備100份好禮人人有獎，幸運中獎再參與領機排隊即有機會抱回總價值超過2萬3千元的大禮。

同時，小米11日今日起也於全台中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信門市、senaonline神腦生活與friDay購物全面開放預購，於電信通路預購即可獲得小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）乙條；於3月19日上午10點起小米11於全台小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與法雅客網路商店全通路盛大開放預購，於上述通路預購即可享米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）或小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）好禮二選一。

(中時 )