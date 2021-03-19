王定宇同居疑雲扯黨籍女立委 何欣純最新回應

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的疑似同居事件持續延燒。王定宇昨接受電台專訪表示，大學時就在「分租同居」，而且是現任某中部女立委，遭影射綠委何欣純不滿反擊。民進黨多位立委今天被問及此事多表示，王自己的事說明清楚就好，牽扯到其他不相關人等進來，實在不應該，王定宇應該要拿出該有的態度，盡速讓事件落幕。

王定宇昨表示，就讀成大時，就曾與現任某中部女立委和學弟一起分租三房兩廳，和異性分租本來就不是禁忌的事情。何欣純反嗆，當時是學生時期，情況也完全不能類比，「若王定宇說了一百個謊，還是沒有辦法圓最初說法，那才是最糟糕的事情」。

事後傳出王定宇傳訊息給何欣純，認為何「下手太重」，甚至還不斷傳訊息騷擾。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，王定宇可能學生時代就覺得此分租模式正常，但這對何欣純是無妄之災，講太多無助釐清事件本身。

綠委吳思瑤表示，面對問題應虛心接受、誠心檢討，昨天何欣純回應的非常好。民進黨立委陳亭妃指出，王昨天言論非常不應該，應該就好好講清楚就好，不要牽扯不相干的人。

綠委陳瑩說，王定宇是單純比喻，但不要再講到別人。問及會認為王定宇沒擔當嗎？陳瑩表示，「這就不評論啦，謝謝」。

綠委何志偉認為，王定宇應該加速讓事件落幕，不該牽扯他人造成傷害；對於是否認為王定宇身為男人應該要有肩膀，何志偉說，大家都是大人，這議題上不該有性別之分，只有對錯之分。

(中時 )