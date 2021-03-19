受穀物市場跌勢拖累，加上美元指數上漲承壓，紐約棉花電子盤延續前一日賣壓；分析師表示，近日買賣雙方多持觀望態度，ICE棉花期貨持續在每磅85-88美分窄幅震盪。

周五(3/19)截至台北時間上午10點45分止，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨報每磅85.49美分，較前一天收盤下跌1.7%，7月棉花期貨報每磅86.39美分，跌近1.8%。(商品行情網)

(時報資訊)

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