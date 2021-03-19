《商情》紐約棉花電子盤延續賣壓 11:252021/03/19 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受穀物市場跌勢拖累，加上美元指數上漲承壓，紐約棉花電子盤延續前一日賣壓；分析師表示，近日買賣雙方多持觀望態度，ICE棉花期貨持續在每磅85-88美分窄幅震盪。 周五(3/19)截至台北時間上午10點45分止，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨報每磅85.49美分，較前一天收盤下跌1.7%，7月棉花期貨報每磅86.39美分，跌近1.8%。(商品行情網) (時報資訊) #棉花 #CE #期貨 #每磅 #紐約 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 吃掉台灣？曾放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 美債殖利率陡升 分析師：因為鮑爾表態不在乎通膨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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