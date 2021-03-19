由於歐洲出現第三波新冠病毒感染，導致多國開始進行封鎖措施，也澆熄了投資人對燃料需求快速復甦的希望，拖累油市早盤持續下跌；周五(3/19)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶59.92美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.04美元，報每桶63.24美元。(商品行情網)

(時報資訊)