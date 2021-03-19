《國際油價》原油亞洲電子盤續跌 11:252021/03/19 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於歐洲出現第三波新冠病毒感染，導致多國開始進行封鎖措施，也澆熄了投資人對燃料需求快速復甦的希望，拖累油市早盤持續下跌；周五(3/19)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶59.92美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.04美元，報每桶63.24美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤回落 《盤中解析》權值股全面疲軟 失守月線回測萬六 (時報資訊) #報每桶 #下跌 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》油門催下去 車廠推升德DAX創新高 09:432021/03/19 財經 《商情》紐約棉花電子盤延續賣壓 11:252021/03/19 財經 《電子零件》外資喊買＋1 台燿逆揚 13:072021/03/19 財經 《國際產業》運量增＋漲運費 聯邦快遞上季獲利飆高 12:162021/03/19 財經 操盤心法－漲跌空間有限 聚焦成長股與題材股 04:102021/03/19 證券．權證 《國際產業》美國塞港＋門市關閉 Nike營收、展望不如預期 11:422021/03/19 財經 《集中市場》外資下重手 今年來賣超3千億元、歷史第4大 15:232021/03/19 財經 《商情》油價急跌 亞洲橡膠應聲走低 09:432021/03/19 財經 《晨間解盤》投機力轉進 重抱電子股(倫元投顧提供) 07:442021/03/19 財經 《商情》大豆期價電子盤反彈 11:422021/03/19 財經 《國際產業》直球對決特斯拉 吉利祭出利器Zeekr 12:332021/03/19 財經 財經熱門新聞 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 台積電驚見591 散戶不接刀 老手曝下次凶狠出手價 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 驚！台灣又一科技公司被大陸挖走 謝金河曝內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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