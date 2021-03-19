因美元自近2周低點反彈，加上美國公債殖利率大幅走升，來到近14個月高點，另外因新冠肺炎疫苗進展提振市場樂觀情緒，削弱黃金避險需求，因此打壓金價回落；截至台北時間3月19日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金下跌2.6美元，報每盎司1729.9美元。

5月白銀下跌0.361美元，報每盎司25.99美元。

4月白金下跌13.7美元，報每盎司123.8美元。

6月鈀金上漲4.2美元，報每盎司2667美元。(商品行情網)

(時報資訊)