日系外資針對台塑化出具最新研究報告指出，在油價上漲、疫情趨緩帶動需求下，台塑化(6505)2021年營運樂觀，維持台塑化持有評等、目標價110元。

亞系外資表示，對於台塑化2021年營運持謹慎樂觀的態度，主要原因包括油價的上漲、疫情逐漸受到控制後市場需求回溫，以及多個意外導致的供應鏈中斷。

亞系外資表示，台塑化第一季獲利可期，歸功於布倫特原油第一季相較去年第四季回升34%，且台塑化的煉油利潤率也成長24%、達到7.4美元/桶，預估台塑化第一季度的淨利潤季增加15%，維持台塑化持有評等、目標價110元。

亞系外資表示，就石油市場而言，台塑化預計油價將持續成長到第三季，但第四季因為OPEC、美國的增產，恐使得油價下滑。在煉油產品中，台塑化樂觀看好石腦油、汽油，對柴油則更為保守，台塑化烯烴的價格和利潤率在上半年將力拚保持較高水平，但下半年恐下降， 部分原因是受到來自大陸的新供應的影響。

至於美國德州的暴雪，亞系外資表示，目前美國的煉油運行率已恢復至76%，相較於冬季暴風雪期間的56%、和尚未發生暴雪的86%，已經陸續回溫，台塑化預計美國煉油廠產能將在4月之前完全恢復，儘管如此，目前下游產能仍有20%~50%仍處於關閉狀態。

(時報資訊)