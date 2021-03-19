衛星影像顯示，北京在極靠近台灣海峽的地方大建軍用直升機場，並已有重大進展。工程仍在進行，機場大約離岸半英里（約1.6公里），僅距台灣約150英里（約241公里），而距台灣的離島更近。
據《戰區》（The War Zone）網18日報導，2021年2月18日的衛星圖像顯示，這設施在福建省東南沿海的漳浦縣。而先前美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）的影像顯示，它大約是從2019年5月—6月間開建。
(中時新聞網)
衛星影像顯示，北京在極靠近台灣海峽的地方大建軍用直升機場，並已有重大進展。工程仍在進行，機場大約離岸半英里（約1.6公里），僅距台灣約150英里（約241公里），而距台灣的離島更近。
據《戰區》（The War Zone）網18日報導，2021年2月18日的衛星圖像顯示，這設施在福建省東南沿海的漳浦縣。而先前美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）的影像顯示，它大約是從2019年5月—6月間開建。
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