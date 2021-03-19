涉嫌犯下三重銀樓3000萬金是搶案的珠寶大盜陳清課，不但犯下多起國內珠寶銀樓級豪宅強盜案，更曾在2001年在台北監獄服刑期間，自導自演劫囚事件順順逃獄，原因竟是要追殺侵吞千萬贓款的女友。

珠寶大盜陳清課裝病就醫遭劫囚越獄，竟為追殺吞贓女友。(中時資料庫)

當年50歲的陳清課因犯下台北市金福山銀樓搶案落網而入獄，越獄當天下午以眼睛腫脹為由至衛生科就診，假裝眼睛疼痛難耐。台北監獄安排戒護就醫，而且僅由李姓管理員及1位替代役兵員，押著陳清課前往國軍804醫院。

當時陳清課因脊椎受傷開刀，就醫時必須坐輪椅陳，當時雖上腳鐐、並沒有上手銬。晚間8時許就診結束 ，2名管理員押解陳清課至門口等計程車時，原本不良於行的陳清課， 突起身持柺杖攻擊潘姓替代役男，致潘某倒地。李姓管理員趨前嚇止時，突然出現一輛車突疾駛至醫院急診室門口，車上共3名劫匪。

原本不良於行的陳清課，突然變為運動健將，以鯉魚躍龍門姿態，飛身撲進贓車內，上半身衝進車內、下半身還卡在車外。李姓管理員趨前阻擋，車上劫匪迅速把陳清課拉回車內，前座劫匪並開門持開山刀丟向李員，嚇令管理員不得再追趕後逃逸。

桃園縣警方會同刑事局偵三隊展開偵辦，各地警方並發佈要案查緝專案，最後，珠寶大盜陳清課在越獄逃亡近2個月後，被刑事局偵三隊、桃園縣刑警隊組成的專案小組在花蓮縣長虹橋附近逮捕。

警方查出，陳清課越獄原本係追殺女友「小蘭」，追討千萬元的贓款，並打算狠幹一票後，逃亡大陸，但逃亡過程全被警方監控，再度回籠。警方表示，陳清課在獄中就已經籌劃越獄逃亡，並且曾經以相同方法嘗試越獄失敗後，才再次得逞。

警方當時調查，陳清課逃亡後，都由煙毒犯陳金堂負責接應安排，並沿台北縣三峽、新店方向藏匿，而刑事局偵三隊監控發現，陳清課仍在北部活動 ，但其女友「小蘭」和前夫都聞訊失蹤，研判陳清課會再犯下大案後，逃亡大陸。

2001年11月7日警方得知陳清課等人準備到台東石梯坪風景區遊玩，晚間6時許，專案小組發現其平日所使用的車輛出現在花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近，見機不可失，立即以前後包抄的方式，將陳清課所乘坐的車輛攔截到案，警方在車內逮捕陳清課和新結識的張姓女友，及接應的陳金堂及其台東謝姓友人。珠寶大盜亡命逃亡2個月後落網，這起宛如電影情節般的劫囚越獄案，才宣告落幕。

(中時新聞網)