中廣董事長趙少康今天在藍委賴士葆陪同下，宣布推動「內閣制」，記者會一開始，國民黨團總召費鴻泰前來致意。（趙婉淳攝）

兩人召開聯合記者會。（趙雙傑攝）

陸委會主委邱太三昨拋出兩岸能否有「建設性的模糊」，中廣董事長趙少康今天表示，這不是邱能決定的，而是蔡英文要清楚表態，他建議，九二共識如同通關密語，雙方不要去探討其定義或內涵，這就是創造性模糊，也許能讓兩岸進行溝通。

趙少康今天在藍委賴士葆陪同下，在立法院召開「修理憲政 前進內閣制」記者會，會後對陸委會主委邱太三昨提出3點呼籲，希望兩岸能找到互惠互利的最大公約數，以及兩岸能否有「建設性的模糊」，要靠彼此的智慧與態度提出評論。

賴士葆說，他上午遇到邱太三彼此也交換意見，他感覺邱好像要提出一些東西，把九二共識包在裡面，能讓大陸覺得可行，或者是民進黨過去提的九二會談的歷史，等於讓九二共識各自解讀，一個九二共識雙方各表這樣。

趙少康痛批，九二共識已被汙名化，但九二共識完全不是一國兩制，在台灣也無人接受一國兩制，當北京如此對待香港，台灣更不可能接受一國兩制；綠營過去很多義和團汙名化九二共識，現在要蔡英文總統回頭去談九二共識，他不知道該怎麼做。

趙少康指出，九二共識過去在馬政府執政完成不少事情，但蔡英文上任後不接受，導致兩岸緊張，蔡政府不斷增加國防預算買武器、欲恢復徵兵制等，並示警「兩岸不能打，一打台灣會受傷很重」。

趙少康提到，對中共來說，要同意一件事情過程漫長也很難，所以要再修改也很麻煩，過去九二共識由前國安會祕書長蘇起提出的，當時大陸也沒有同意或支持，但在民進黨反對下，北京最後才同意。

趙少康說，九二共識其實沒有共識，但現今大陸說九二共識是定海神針，他建議，可否雙方都同意，不要去談九二共識的內容，就把它當通關密語，只要唸出來就好，不用去探討一中還是各表，否則這結解不開，這就是創造性模糊；不用再去創造一個新的名詞，因為大家都想不出更新的名詞，如果有早就想出來了。

(中時 )