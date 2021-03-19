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不要惹阿北！臉書粉絲專頁《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》18日分享一部影片，影片中一名女騎士右轉進入幹道時未謹慎查看車況，直接瀟灑快速切入，當場惹毛後方的阿伯騎士，阿伯氣得一路猛追並出言教訓，影片曝光後，引起網友議論。

透過臉書《八卦村》昨日分享的行車紀錄器影片可見，事件發生於16日上午7時許，前方一位女騎士準備自支道右轉進入主幹道，但只見女騎士朝左邊輕瞥了一眼，下一秒直接轉彎切入，未禮讓直行車的舉動不僅危險莽撞，且女騎士切入時，一度相當靠近一台騎機車的阿伯。

影片13秒處可見，右側的阿伯因為女騎士莽撞切入，驚魂未定的在路肩降下車速，影片22秒時，在後方的阿伯回過神來，高速的自鏡頭旁呼嘯而過，短短幾秒的時間就超過在前方的女騎士，影片還可聽到阿伯急煞機車所產生的摩擦聲音，只見阿伯氣憤的並排在女騎士旁，以台語朝她火爆地嗆罵，「這樣騎車路你家的喔」、「蛤！哩沙小」，湊巧當時遇上停等紅燈，阿伯還氣到直接站起身來，猛「教育」女騎士。

影片曝光後，不少網友留言聲援阿伯，直呼，「被罵的剛剛好，要是巷子衝出來一個沒注意讓人撞到你，是兩個家庭的事」、「希望能被阿伯罵醒，不然下次就是掛在靈堂」、「感謝阿伯的正義！」、「謝謝阿伯日行一善」；也有網友認出事發地點為高雄市楠梓區有名的「楠梓陸橋」，楠梓陸橋因路段複雜如迷宮，更有楠梓百慕達之稱，網友笑說，「楠梓百慕達好有人情味。」

(中時新聞網)