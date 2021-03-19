溪湖鎮經營夾娃娃機店，欠娛樂稅近10萬元，行政執行署彰化分署執行查封、拖吊，近期將進行拍賣。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮經營夾娃娃機店，欠娛樂稅近10萬元，行政執行署彰化分署執行查封、拖吊，近期將進行拍賣。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮經營夾娃娃機店，欠娛樂稅近10萬元，行政執行署彰化分署執行查封、拖吊，近期將進行拍賣。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮楊姓男子從2015年起經營夾娃娃機店，卻從2017年7月起，就持續不繳納娛樂稅，至今共近10萬元。行政執行署彰化分署執行「惡意欠稅夾娃娃機店」專案，列為首宗執行對象，「娃娃機不再給抓了，先通通被抓起來」，27台內有硬幣共計1萬2794元，一起查封，拖吊再拍賣。

依據娛樂稅法第2條規定，各縣市轄區內的夾娃娃機店內的夾娃娃機，要繳娛樂稅，店內的夾娃娃機在15台以內，每台每月課120元，超過15台之後的台數會打8折，每1台每月課96元娛樂稅，每月每台只要繳區區不到百元，竟還拖著賴帳

，此風不可長，彰化分署強制執行。

彰化分署表示，與移送機關3月8日會前協商，當月10日會同前往現場執行，將所有機台都貼上封條，聯絡負責的楊姓男子，楊男表示願意於12日親自到分署辦理分期。故當時未再進行強制拖吊執行程序。

但12日楊姓義務人到分署時表示每月只能繳1000元，移送機關人員認為楊姓義務人有繳納能力卻欠缺繳納誠意，未核准請求，並與分署決議儘速續行現場查封後的拖吊強制執行程序，18日請來搬家公司及鎖匠，當場開啟現場兌幣機，查封其內硬幣共計1萬2794元後；再請搬家公司出動2台大卡車

，花了2個小時，把店內夾娃娃機27台、2台扭蛋機及1台兌幣機都拆卸後運往移送機關處所進行保管

「娃娃機被抓了！」這起創下全國因娃娃機店欠繳稅捐遭查封拖吊的首例，同時所查封保管的娃娃機，近期也將進行拍賣程序。

(中時 )