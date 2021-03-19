美國政府正努力幫助美國礦商和電池生產商向加拿大擴張，這是一項戰略的一部分，旨在提高用於製造電動汽車的礦產品的地區產量，以對抗中國的主導地位。

據路透看到的文件顯示，美國商務部18日將與礦商和電池製造商舉行閉門虛擬會議，討論如何提高加拿大電動汽車材料的產量。此舉正值未來10年電氣化交通需求將激增之際。

環保人士強烈反對美國的幾個大型採礦項目，導致官員們把目光投向加拿大，尋求美國認為對國防至關重要的35種礦產中的13種的供應。

上月，美國總統拜登和加拿大總理杜魯多承諾在兩國之間建立一條電動汽車供應鏈。

自拜登當選以來，已有三家美國礦業公司在加拿大投資。礦業佔加拿大國內生產總值（GDP）的5％，而美國的這一比例約為0.9％。

加拿大自然資源部長Seamus ORegan對路透表示，美國知道對他們而言，我們是最安全、最具韌性的金屬進口來源。

(工商 )