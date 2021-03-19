新北、凱撒聯名協力運動團隊 射箭隊、女壘隊全新登場。（葉德正攝）

新北市府與凱撒飯店連鎖集團合作，將新北2支運動隊聯名改以「新北凱撒勇士女子壘球隊」及「新北凱撒射箭隊」全新登場，新北市長侯友宜今與凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道簽約，侯友宜強調，新北產業不僅有AI、運輸科技，運動經濟更是未來重要產業，盼透過與企業合作，藉優秀運動表現，帶著新北市躍上國際舞台。

侯友宜致詞時指出，感謝林董事長跟新北市一起推展競技運動，政府與企業合作是創造一加一大於二的價值，企業挹注社會資源、政府提供行政資源，以公私協力模式，讓選手可以盡情在場上揮灑，創造無限可能。

侯友宜表示，北市優秀競技運動人才培育體系，以國小、國中、高中三級培育為基礎，透過這次與凱撒飯店連鎖集團合作，將資源向上延續至第四層級社會端，豐富運動選手培訓資源，並由企業提供選手退役後的職涯轉化新選擇，更加完善新北競技運動人才四級培育體系。

身兼中華奧會主席的林鴻道表示，他的家人祖先一直世居新北，企業也一直以新北為經營基地，未來各項運動協助，不管侯市長有沒有邀請，一定也會選在新北市，中華奧會有意打造奧林匹克博物館，也盼能落腳新北。

新北市體育處表示，全國運動會將於今年10月16日至21日在新北市舉行，今天代表接受聯名球衣的2位選手，射箭隊雷千瑩及女壘隊連嘉欣，同時也是本屆全國運動會新北市代表隊選手，由新北市從小培訓，雷千瑩在國際賽中成績亮眼，已取得東京奧運參賽資格。

連嘉欣則是畢業於瑞芳國小及秀峰中學，透過此次的聯名合作，可以留住更多新北的運動人才，期待提升新北市競技運動實力，更能延續選手的運動生涯。

(中時 )