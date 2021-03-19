為加強大學生防禦駕駛、路權禮讓等安全觀念，台中市政府警察局交通警察大隊攜手交通局及交通部公路總局、監理所，18日至「國立勤益科技大學」，舉行大學生安全駕駛體驗營，以機車安全騎乘技巧、大型車實境體驗及交通事故實例分析等，教導大學生正確騎乘機車。

台中市交通警察大隊以互動體驗的宣導方式，教導學生騎乘機車技巧、讓學生輪流坐上大型警備車駕駛座，體驗大型客車路口轉彎駕駛的「俯視角」及路口交通事故案例分析，全程透過摩擬及實境體驗互動，將騎、乘機車需注意的安全事項，及周遭環境潛在影響行車安全等安全駕駛觀念，將交通事故防制之正確觀念，進而讓學生強化自身安全駕駛的觀念。

台中市警察局為增加宣導的廣度及強度，除了將宣導活動課程拍攝成影片，請學校於其官網及臉書等加強推播外，本局各分局亦派遣交通宣導承辦人到場觀摩宣導課程，將由各分局接洽自己轄內的大專院校，辦理相關的宣導活動，達到內化大學生騎乘機車安全駕駛觀念之建立。

交通警察大隊長陳松寅指出，大學生有「3新」，機車新、駕照新、學校新，惟不了解機車性能、騎乘道路經驗不足及加上道路環境不熟，常是車禍發生的高危險群，希望藉由交通警察大隊辦理的各項交安宣導活動，讓不熟悉機車安全駕駛及用路環境的大一新鮮人加深印象，減少交通事故發生。

(中時 )