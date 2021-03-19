陸美大打貿易戰，引發大陸晶片荒，智鈊科技、芯道互聯2家公司涉嫌與大陸晶片設計公司合作，3年內以2倍以上高薪挖走聯發科、台積電等公司逾200位高科技人才，嚴重威脅國內半導體產業發展。財信傳媒董事長謝金河示警，小心台灣的護國群山門戸洞開，並透露國內第三代半導體公司瀚薪科技2月初悄悄結束營業，所有團隊人馬集結在上海另起爐灶，這家在台研發10年的產業，很可能整碗被中國大陸端走，還涉及工研究，政府不能不表態。

謝金河在臉書表示，最近美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）出具一份報告，指出美國在半導體產業的技術至少仍領先中國兩個世代以上，但距離只有177公里！這個177公里是什麼意思？原來是台灣海峽的距離。也就是兩岸只有177公里的距離，如果不小心，台灣落入中國之手，美國領先中國的半導體優勢也消失，這是台灣護國神山最敏感的角色。

他提到，日前訪問偉詮電子董事長林錫銘，談及中國大陸企業隱身科技園區挖角國內人才，但對方顯然有苦難言，說了一次這個話題後，不敢再往下說下去。顯見台灣的半導體產業界人士一碰到這個敏感話題，立刻噤若寒蟬，避之唯恐不及。

事實上，大陸計畫在2021年至2025年大力發展第三代半導體產業，與此同時，也對位在新竹的台灣科技公司展開收買行動。

財訊雙週刊報導，瀚薪是一家由台灣工研院團隊創立的碳化矽功率半導體晶片設計公司，主要產品就是最近超夯的第三代半導體。今年2月9日原本位在新竹的瀚薪無預警地宣告解散，業界人士透露，瀚薪核心團隊只是換了一個招牌，已全部移往上海繼續發展。

謝金河示警，漢民科技黃民奇與工研院合作投資十年的第三代半導體公司瀚薪科技悄悄結束營業，所有團隊人馬集結在上海另起爐灶，這個在台灣研發十年的產業，很可能整碗被中國大陸端走，台灣的研發團隊轉戰中國大賺人民幣，這事涉及工研究，政府不能不表態。

(中時新聞網)