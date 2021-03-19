美國公債殖利率飆升使美股四大指數周四全面收黑，那斯達克指數重挫達3％，拖累亞股周五同步挫跌。台股加權指數開盤大跌101.38點，在權值股全面疲軟下一路挫跌，下殺263.61點至16024.23點，失守月線16145點關卡，櫃買指數亦開低走低，但跌勢相對受控。

截至11點15分，加權指數下跌261.58點、為16026.26點，今日成交量估擴大至約3500億元。櫃買指數以下跌0.14點的200.75點開出，盤中最低下跌1.57點至199.32點，截至11點下跌1.47點、為199.42點，成交量估近700億元。

盤面各類股幾乎全盤皆墨，僅航運股逆勢獨紅小漲、最高漲近1.5％，造紙股走高近1.8％後拉回小跌0.3％，表現亦有撐，電器電纜、水泥、觀光跌約1％相對較強。成交量較大的電子股跌1.5％、金融股跌近1.3％，塑膠股重挫逾3％、營建股跌逾2％則表現最弱。

權值股今日全盤皆墨，台灣大(3045)、兆豐金(2886)、中華電(2412)跌近1％較抗跌，股王大立光(3008)、台積電(2330)分別跌逾2.5%、1.5％。近日股價衝高的鴻海(2317)拉回重挫逾4％，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)等台塑四寶齊跌逾3％。

台股受美股重挫拖累，今日失守所有短期均線及月線約16145點關卡、回測「萬六」關卡支撐。分析師認為，台股基本面雖仍正向，但短線將隨國際股市高檔區間震盪，短線可留意高殖利率及具題材表現股，減碼法人調節、漲多轉弱或高檔跌破短期均線支撐股。

(時報資訊)