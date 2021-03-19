《商情》大豆期價電子盤反彈 11:422021/03/19 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周五(3/19)芝加哥穀物大豆期價電子盤反彈，截至台北時間11:10，5月大豆漲2美分或0.14%，報1394.25美分。 但市場仍受原油重挫影響，全球大宗商品市場普遍看跌，加上南美收成天氣好轉以及對今年春季美國播種面積大幅增加的預期，累計本周最活躍的大豆合約跌逾1.5％。(商品行情網) 《期貨》期貨盤斷「電」 金融期獨紅 《商情》紐約棉花電子盤延續賣壓 (時報資訊) #全球 #大豆 #期價 #電子盤 #穀物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤續跌 11:252021/03/19 財經 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 00:032021/03/19 財經 《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:252021/03/19 財經 《國際金融》油門催下去 車廠推升德DAX創新高 09:432021/03/19 財經 操盤心法－漲跌空間有限 聚焦成長股與題材股 04:102021/03/19 證券．權證 《盤中解析》權值股全面疲軟 失守月線回測萬六 11:422021/03/19 財經 商品期貨趨勢專欄－全球庫存增 原油需求疲軟 04:102021/03/19 證券．權證 15檔高殖利率股 市場寵愛 04:102021/03/19 證券．權證 《商情》美元走軟 帶動紐約期金走高 10:002021/03/19 財經 台股重挫200點月線失守 台積電590元岌岌可危 09:062021/03/19 財經 七期市政愛悅 釋潛力店面 04:102021/03/19 產業．科技 財經熱門新聞 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 驚！台灣又一科技公司被大陸挖走 謝金河曝內幕 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 吃掉台灣？曾放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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