周五(3/19)芝加哥穀物大豆期價電子盤反彈，截至台北時間11:10，5月大豆漲2美分或0.14%，報1394.25美分。

但市場仍受原油重挫影響，全球大宗商品市場普遍看跌，加上南美收成天氣好轉以及對今年春季美國播種面積大幅增加的預期，累計本周最活躍的大豆合約跌逾1.5％。(商品行情網)

(時報資訊)