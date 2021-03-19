《商情》供應短缺 AN現貨飆至歷史高價 11:422021/03/19 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應短缺，亞洲AN現貨飆至三千美元歷史高價；因美國和歐洲的丙烯(月青）AN供應趨緊問題持續，Ineos和Cornerstone相繼宣佈不可抗力暫停生產，迫使印度買家湧進亞洲生產商，市場呈現搶貨潮；另外，下游ABS市場需求也強勁，亦同步推高AN價格飆升；本周最新報價，亞洲地區現貨報價達每公噸3000美元，周漲11%，為創歷史新高紀錄。(商品行情網) 《電腦設備》營運動能轉強 凌華放量攻頂 《期貨》期貨盤斷「電」 金融期獨紅 (時報資訊) #供應 #現貨 #飆至 #歷史 #高價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》智邦去年獲利登頂 今年訂單能見度優 08:352021/03/19 財經 《台北股市》永豐金證論壇 看好疫情壓抑產業後市 15:402021/03/19 財經 樂視轉戰老三板 飆15個漲停 04:102021/03/19 全球財經 熱門股－敦泰 淡季不淡創新高價 04:102021/03/19 證券．權證 《熱門族群》獲利看俏 榮科領建榮同飆漲停 12:162021/03/19 財經 對抗中國主導地位 美國尋求加拿大供應電動汽車用礦產 12:242021/03/19 財經 《國際金融》油門催下去 車廠推升德DAX創新高 09:432021/03/19 財經 轉單＋漲價 盛群Q2業績拚新高 04:102021/03/19 證券．權證 歲修潮撐腰 PVC現貨續創高 04:102021/03/19 證券．權證 《集中市場》外資下重手 今年來賣超3千億元、歷史第4大 15:232021/03/19 財經 每股盈餘0.77元、配息0.5元 顯卡發威 撼訊去年虧轉盈 04:102021/03/19 證券．權證 財經熱門新聞 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 台積電驚見591 散戶不接刀 老手曝下次凶狠出手價 - 財經 驚！台灣又一科技公司被大陸挖走 謝金河曝內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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