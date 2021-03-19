供應短缺，亞洲AN現貨飆至三千美元歷史高價；因美國和歐洲的丙烯(月青）AN供應趨緊問題持續，Ineos和Cornerstone相繼宣佈不可抗力暫停生產，迫使印度買家湧進亞洲生產商，市場呈現搶貨潮；另外，下游ABS市場需求也強勁，亦同步推高AN價格飆升；本周最新報價，亞洲地區現貨報價達每公噸3000美元，周漲11%，為創歷史新高紀錄。(商品行情網)

(時報資訊)