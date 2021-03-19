警方在鍾嫌貨車廂內發現632公斤牛樟木。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾嫌山老鼠慣犯棄車逃逸，仍被警方逮捕。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局局長周煥興獲悉趕赴南庄分駐所頒獎嘉勉所長陳昱升。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局局長周煥興獲悉趕赴南庄分駐所頒獎嘉勉員警邱炳翰。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

原籍苗栗的鍾姓山老鼠慣犯，去年6月潛入苗栗南庄鄉風美山區盜伐牛樟等珍貴林木，被陸家派出所等4個所長聯手逮捕送辦，18日上午，鍾嫌再度潛進鹿場山區盜伐大批牛樟木，卻因牛樟香氣太濃引來陸家所長高耀芳注意通報攔截圍捕，包括南庄分駐所等3個派出所追捕70餘公里後，最後在苗栗三義攔捕鍾嫌移送法辦。

山老鼠累犯又盜牛樟，苗警追捕70餘公里順利逮捕。(謝明俊/苗栗傳真)

30歲的鍾姓嫌犯出身苗栗獅潭，後因經常在家鄉犯案，怕引人注意，因而遷往雲林居住，但仍經常回苗栗老家作案，並北上新北市行竊，目前還因涉竊案遭新北地檢署通緝中。

去年6月間，鍾嫌找來另一名同夥充當司機，載送他前往南庄鄉苗21線風美山區盜伐牛樟等珍貴林木，鍾嫌並以流籠運送伐下的段木至苗21線道上，準備偷運出山銷贓。

轄區頭份警分局陸家所所長高耀芳接獲居民線報趕往緝查，並通報分局加派警力支援，包括南庄分駐所長陳昱升、蓬萊所長林振民、東河所長根世雲等4位所長出動，在苗21線道風美地區跨越鹿場溪進入山區搜捕，順利逮捕鍾嫌及司機，扣獲一批高價段木後移送苗栗地檢署偵辦。

鍾嫌獲交保後，在厚利誘惑下竟再於18日凌晨潛入鹿場山區盜伐牛樟木重達632公斤，並在早上9點駕駛廂型小貨車載運牛樟段木下山，當鍾嫌人車行經陸家所附近時，因車上牛樟香氣太濃引來所長高耀芳注意，因貨車快速離去攔截不及，高耀芳立即通報山下南庄分駐所所長陳昱升率員在南庄大橋頭攔截，鍾嫌見到警車衝車拒檢，警方尾隨追捕，鍾嫌一路沿著南庄124乙線、北橫、124線上到國道1號高速公路南下，途中，頭份所一組巡邏警網發現也跟上高速公路加入圍捕。

追捕警方不斷通報嫌犯人車逃逸路線，苗栗分局也調派多個分駐所警網在頭屋、苗栗、三義等交流道出口協助攔捕，結果鍾嫌由三義交流道下高速公路，並沿台13線北向往三義鄉雙湖村逃竄，三義分駐所警力加入圍捕，最後由陳昱升以警車衝撞鍾嫌貨車，逼使鍾嫌棄車逃跑，在附近民宅旁防火巷逮捕鍾嫌，整個追捕路線超過70公里。

警方逮捕鍾嫌後在貨車廂內趕獲大批木樟段木，偵訊後已依竊盜、森林法移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )