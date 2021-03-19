台北、新北、苗栗3個地檢署及高雄高分檢共4位檢察長在5月6日職期將屆滿，牽動檢察長人事異動， 法務部19日正式向檢察官審議委員會提出檢察長缺額6人，將由檢審會在4月9日開會時提名12位人選，由部長蔡清祥圈選。
高雄高分檢檢察長楊治宇、台北地檢署檢察長周章欽、新北地檢署檢察長王文德、苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏等4名檢察長6年任期將於今年5月屆滿，檢察長人事作業日前已展開，預計5月7日前辦妥新任檢察長交接。
檢審會9位票選委員10日公告受理檢察長候選人的報名及推薦，不過，被推薦者明確表達有意願才會納入名單，並在彙總後公告全部報名及被推薦名單，向全國檢察官及各界廣徵意見，並將在26日下午5點半截止。
票選檢審委員受理的推薦名單，將從3月27日到4月7日，向全國檢察官及各界廣徵意見，並訂在4月8日召開會前會討論入圍名單，在9日上午的檢審會提出9位票選檢審委員的建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。
(中時 )
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