民團今在世界水資源日舉行記者會籲珍惜水資源(張理國攝)

行政院長蘇貞昌昨在行政院會聽取水利署有關耗水費草案報告，據了解，蘇揆明確指示，「草案年底前要出來」，水利署刻正加緊趕工。

耗水費原先規劃，月用千度以上的用戶、開徵每度1~3元的耗水費。不過，最新的版本已修正為月用萬度以上用戶，才開徵耗水費，但政院顯然不想引發產業騷動，行政院發言人羅秉成昨在院會後記者會轉述時說，有關水利署法制作業期程，時間問題尊重水利署規劃。

民團今天舉辦「2021世界水資源日：珍惜水資源，拯救缺水危機」記者會，台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉不滿，原先說好千度以上用戶就要徵耗水費，怎麼「縮水」，變成千度以上，萬度以下免徵，難道9999度就不用徵嗎？

出席記者會的時代力量立委陳椒華表示，行政院應規劃包括用水1萬度以下、1000度以上耗水戶的開徵時間表及附徵比例規劃，協助業者提早做好過度準備。

針對耗水費開徵，經濟部長王美花日前表示，年底前將公告執行細則，其中耗水費將以「年」為單位設緩衝期，開徵是明年以後的事。

應邀出席記者會的水利署綜合企劃組長郭純伶表示，有關耗水費問題，水利署正不停地跟大家溝通努力，蘇揆昨在行政院會拍板，草案年底前要出來，水利署正進行相關努力。

至於是否已確定月用萬度的大戶才徵耗水費，她表示，還要等政院最後拍板，由於耗水費為配套子法，只要政院核定即可實施。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏也說，台灣水價低廉，水費負擔世界第二低，台灣現行水費僅佔家庭消費支出的0.4％，是世界衛生組織標準的6分之1，日本水價超過台灣3倍，自來水漏水率不到台灣3分之1，可見水價太便宜不利於水資源的珍惜利用。

(中時 )