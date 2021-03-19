北市議員陳建銘也到場聲援，要市長柯文哲出來面對。(林郁平攝)

委任律師詹順貴表示，自救會成員並非反對環狀線捷運的興建，希望能變更設計以維護生計與交通安全。(林郁平攝)

新北市捷運環狀線第2階段北環段工程2月26日公開招標，位於五工路的Y19A站，因負責設計的北市捷運局規畫為地下車站，因此捷運路線需從高架潛盾至地下，其中出土段在五工路及五權二路交叉口，將截斷五權二路來往交通，由於道路大幅縮減，除將造成周遭廠家大量貨櫃車進出困難，引發交通安全疑慮，更嚴重的是，未來施工所造成的震動，將對附近高科技廠商帶來無可避免的破壞。新北產業園區自救會近800名成員19日上午到台北市政府陳情抗議，下午也將前往台北高等行政法院遞狀緊急處分書，要求暫停執行公開招標流程，並到環保署遞交公民告知書，要求該工程應該重新進入環評程序。

自救會在現場高呼「國家法律、絕對遵守」、「第一方案、造假欺騙」等口號，表示該工程將影響園區附近100萬人生活，要求立即暫時停工、變更設計。北市議員陳建銘也到場聲援，要市長柯文哲出來面對；新北市議員陳明義指出，新北產業園區有許多奈米等級的精密產業，一年產值達8600億，該工程造成的震動將嚴重影響廠商及員工生計，車道縮減也造成交通問題，在模擬時就曾發生遊覽車、聯結車轉不過去的狀況，自救會要爭的是工作權益與50年至100年長久的交通安全。

委任律師詹順貴表示，自救會成員並非反對環狀線捷運的興建，而是北市政府捷運工程局於變更設計過程，忽略了已使用奈米等級的高精密儀器生產製造產品的產業；出土路段造成路幅寬度不足，勢將嚴重衝擊交通，北市捷運局的影響減輕對策，竟是要廠商進料出貨頻繁的20噸大貨櫃車從內側車道右轉、從外側車道左轉，他要求北市府變更設計，不要縱容捷運局惡搞。

(中時 )