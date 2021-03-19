港星吳綺莉21年前和武打巨星成龍鬧出婚外情，生下「小龍女」吳卓林，獨自將女兒拉拔長大，網路上卻不斷爆出消息，指出吳綺莉要爭奪成龍家產，曾向對方索取天價撫養費，對此，吳綺莉也回應，「做人最重要的是『問心無愧』，這樣就可以了。」

吳綺莉日前接受港媒專訪，被問到網路流傳一說法，說她生下小龍女是藉女索討錢，想讓自己半生無虞，對成龍開出天價撫養費，對此，吳綺莉說道自己從來不養多做解釋，畢竟人最重要就是問心無愧，間接透露這些傳聞都不是事實。

不僅如此，吳綺莉先前還被爆，替女兒取名為吳卓林是「吳綺莉卓越林鳳嬌」的意思，當時經紀人也無奈解釋，「您會把自己的心思寫在臉上去告訴別人嗎，如果她真的要有這份心的話，也應該是悄悄地做，何必去昭告天下」，坦言會取這個名字，是因為吳綺莉很喜歡一位國家領導人的夫人。

經紀人也表示爭奪家產的傳聞不是真的，「如果她有這個念頭的話，早在吳卓林沒滿18歲以前，她就已經採取行動了」，希望大家可以放過吳綺莉，別在輕信空穴來風的消息，而吳綺莉當時也在微博發文寫下，「一個人就一個人，用心演戲，用心工作」，全心投入工作中。

(中時新聞網)