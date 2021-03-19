新北市府將自5月15日至5月31日期間，在新店推出「香魚川」路跑系列活動，全程循新店溪香魚成長洄游路線，沿途欣賞新店「 3湖5潭」秘境，路跑時間長達8小時，不怕玩到跑不完；新北市副市長謝政達表示，歡迎民眾一起來守護河川及勇敢追夢，穿起跑鞋跑進台灣第一條「香魚之路」。

新北市觀光旅遊局19日舉行活動記者會，邀請「全明星運動會」安乙蕎、呂佳宜、胡杰、胖球、小花、邵廣昭及陳普等7個世代，一起號召民眾參與活動及推廣「越宜居，越愛來」永續觀光理念

謝政達表示，台灣香魚的故鄉就是在新店，因為香魚只生活在乾淨的河水裡，守護河川、維護生物多性是跨世代的百年志業，「同心協力，才有可能」。

觀旅局指出，本次路跑分為全國首創的Battle團跑 9.9公里組、馬拉松組、及線上路跑（袋跑者）等3組；其中團跑組限額 400人（分TOGETHER及POSSIBLE兩大隊），馬拉松組限額550人。

觀旅局長張其強表示，其中最特別的是平日可以隨時跑、隨地跑的「線上路跑組」，結合歐美正火紅且深具意義的「袋跑者」(Plogging：慢跑並攜專用垃圾袋撿拾小件垃圾)，一起守護河川。

觀旅局說，本賽事是全球唯一以「香魚洄游路線」作為賽道設計，途經新店濛濛湖等3湖5潭，香魚坡及8打卡秘境，藝術總監陳普以「再生」為理念大展回收材料及AR等創意設計，與全台最大的玻璃回收廠春池玻璃合作製作完賽紀念禮，再加上回收寶特瓶製成的環保紗紀念T恤，還具有AR功能，彷如與香魚共舞。

觀旅局說，市府去年開始建置新店碧潭矮堰、生態魚道、生態監視系統、賞魚平台等水利設施，並以實際行動守護里川，例如在河川邊從事休閒娛樂活動時隨手帶走自己的垃圾，一同努力，讓「新店溪」成為台灣保育生物多樣性的重要河川。

「逆流的除了鮭魚，還有香魚！」大會也鼓勵即將畢業邁入職場的新鮮人參加活動，化身頑強拚搏的「香魚」，做為自我挑戰的年度儀式，一起逆流而上，勇敢跑出人生舒適圈。

(中時 )