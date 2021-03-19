年近70歲的蔡姓老翁，不忍老伴中風30多年臥病在床，住院期間不斷痛苦哀號，萌生替老伴解脫的想法，在醫院悶死老伴，遭檢方依殺人罪起訴。台北地院今（19）開庭，蔡翁認罪，對於妻子死因僅淡淡表示「不用查了吧」；辯護律師則表示要提供蔡妻的哀號聲，證明蔡翁犯罪動機是解脫妻子痛苦。
檢方起訴指出，蔡妻30幾年內7度中風，領有極重度身心障礙證明，癱瘓失能長年臥病在床，2020年9月間因尿道炎住院，蔡翁陪病時聽見妻子一直痛苦哀號，回想起妻子已受苦數十年，心力憔悴，起心動念要幫妻解脫，同年月5日晚間失控拿塑膠袋悶殺妻子，再到護理站報案，蔡妻5天後宣告不治。
蔡翁今在兒子陪伴下出庭，辯護律師表示，蔡妻疾病纏身，死因不一定是窒息，希望能查明真實死因，並調閱蔡妻30年來的病歷紀錄，以證明蔡翁長年照護，身心不堪負荷；蔡翁聽完說「我想不用查了吧」，相關病歷也不用太詳細，取摘要即可。
律師表示會蒐集蔡妻的呻吟、哀號聲，製成光碟片後陳報法院，盼能讓法官體會蔡翁的犯罪動機，另聲請傳喚兒子，證明蔡翁在犯案前後是如何對待妻子，而蔡翁是否符合自首要件，也希望列為本案爭點，法官皆同意。
(中時 )
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