侯友宜授旗給新北市代表隊，鼓勵選手爭取好成績。（王揚傑攝）

侯友宜授旗給新北市代表隊，鼓勵選手爭取好成績。（王揚傑攝）

110年全國原住民族運動會今（19）日起至22日在宜蘭縣舉行，上午新北市長侯友宜在市民廣場親自授旗予新北市代表隊，為604名參賽選手加油打氣，鼓勵所有選手展現原住民勇士精神，為新北市爭光。

侯友宜致詞時表示，新北市的原住民朋友們在體育賽事中表現都非常優異，為了帶給選手們更大的光榮感與向心力，今年的代表隊出賽服特別邀請知名設計師潘怡良老師操刀設計，服裝以黑、白、紅三色呈現，並繡上原力字樣，非常新潮，他相信所有的選手穿上這身服裝，一定能在比賽中贏得佳績。

隨後侯友宜授旗予新北市代表隊林慶勝總教練，象徵所有選手都能旗開得勝、凱旋歸來；侯指出，今年的個人及團體冠亞軍獎金均有提升，盼藉此鼓勵所有選手全力以赴，為自己、為新北市爭取最高榮譽。

原民局表示，今年新北市共派出604名選手，代表隊中不乏國家級好手，其中柔道公開女子組第七量級的孫佩妤，在原民運已連霸五屆、全國運則是二連霸，同時也是亞運及世界杯國手；棒球公開男子組的林昱珉曾為2019年U18世界杯中華隊冠軍隊國手，本次賽會再連霸的機率非常高，值得期待。

(中時 )