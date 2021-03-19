「拜託！妳帶妳媽掛號吧！」一名男網抱怨，本來跟女友在同一所學校就讀，但因對方的成績不錯的關係提前畢業，兩人就此變成遠距離戀愛，女友父母一直很反對他們交往，甚至會透過通靈勸阻女友與他來往，令他忍無可忍，不少網友一看也紛紛勸分手。

原PO日前於論壇《Dcard》標題以「女友媽媽是陰道守門員」指出，與女友就讀同一所大學，但因女友的成績不錯，因此提前畢業班回家中住，兩人就變成台南-桃園的遠距離戀愛。他表示，女友還未搬回桃園時，兩人在外租房子同居，平均一周5次性行為，從同居變為獨居後，女友的家人便以「22歲不能交男友為由」，不允許兩人見面。

經過幾次的溝通後，女友父母妥協在不過夜的前提下，讓他們一個月見一次，某次他搭6個小時的車北上見女友，本想和女友一吃晚餐，不料女友媽媽卻不斷阻饒，「女兒我拜託妳，媽媽是為了妳好，愛妳不希望妳出意外」，孰料女友就在媽媽的勸說下答應了。

原PO進一步指出，因為一個月只有見面一次，因此兩人會挪出2個小時去開房間，但某次見面時，女友卻脫口表示「我已經答應媽媽不去開房間了」，這讓他一聽直接爆口飆髒話，女友接著表示，「媽媽說她已經讓步很多了，希望你不要太得寸進尺，見面可以，不要開房間，萬一懷孕怎麼辦？」

原PO說，女友的家人比較古板，就連女友的姐姐，都已經25歲了，交男友還被父母勸分手，認為太早交男友不好，現階段應該將注意力放在工作上。女友與父母的感情還不錯，直到現在大學畢業仍與父母同睡一張床，女友還會與爸爸手牽著手去公園散步，為了阻止他們交往，不僅阻擋兩人見面、也不允許傳任何訊息，更誇口表示能透過通靈預知兩人沒有未來。原PO終於爆氣，「拜託，妳拜託妳媽掛號吧！我願意負責所有醫藥費，不然妳放生我吧！」

貼文曝光後，網友一面倒勸分手，並認為女友媽媽真的太控制狂，都已經這個年紀了，還不分是非聽爸媽的話，「你想跟一個沒有自由思想的人生活嗎？除非女友硬起來，不然繼續跟她走下去，真的會很絕望」。

(中時新聞網)