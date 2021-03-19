鹿港康動中心吸引嘉惠銀髮族健身。（吳敏菁攝）

鹿港康動中心吸引嘉惠銀髮族健身。（吳敏菁攝）

鹿港鎮鎮第一公有零售市場二樓活化，招商成功，廠商回饋數百萬元在鹿港鎮老人文康中心地下一樓建置康動中心，自1月營運以來，每週開放3天，已吸引不少55歲以上銀髮族來使用，哥本哈根風能開發公司近岸永續發展基金還贊助聘任彰化縣衛生局運動指導教練，指導長輩們運動增強肌力。

建置鹿港鎮康動中心是許志宏鎮長的構想，他表示，鹿港鎮8萬多人口中，65歲以上長輩就有1萬多人，要預防老化症候群，鼓勵長輩們調整體適能，並對運動產生成就感，長輩們身體健康，是子女們的福音，不只家庭受惠，連帶也減少很多社會問題。

鹿港康動中心室內有百餘坪，除了10幾座針對銀髮族群設計的新式健身器材之外，還有地墊區可以做簡易的體操及體能訓練，也適合上團體課程。

彰化縣從事社區關懷C據點運動指導的高一峰教練表示，他主攻延緩失能肌力訓練，對於每個學員會從靜態評估到心肺訓練，進入銀髮族的功能性訓練及肌力訓練等，希望讓長輩們配合慢速度及多組數的訓練模式，達到肌力訓練的效果。

鹿港康動中心開放以來，已有好幾對夫妻檔固定來做運動，年紀最大的還有80多歲的阿嬤，動作還非常軟Q，令人羨慕。高一峰教練表示，運動有時也需要陪伴的動力，有的是社區媽媽固定相揪來健身，有的夫妻檔在教練的指導下，回家也可以自己運動，相互扶持，效果都相當不錯。

許志宏鎮長表示，康動中心還會添置簡易的健身小工具，以及未來希望與醫療院所合作，規劃醫療講座等活動，讓功能更加多元化。

鹿港鎮康動中心開放時間是每週一、三、五上午9點到12點，下午1點30分至4點30分，年滿55歲的鹿港鎮民請攜帶身分證入場，每場次以30人為限，教練指導需事先預約，時間是每週一下午2時至4時，週五上午9點30分至11時30分，每梯次以8人為限。

(中時 )