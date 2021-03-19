在一段婚姻中，太太的個性絕對與先生有關！如果期盼婚後生活依舊甜蜜如熱戀，夫妻雙方可別怠慢日常的相處細節，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，4大血型人妻在婚後的性格轉變，相信老公們只要抓住眉角學會細心呵護的方式，婚姻生活必定會一路順遂。

▍血型A

A型老婆的頭腦聰明、思緒清晰，總能把家務事打理得妥妥當當，且兼顧好自己的工作，讓老公能拚事業而無後顧之憂，加上理解男人心思，因此鮮少做出無理取鬧的行為，即使內心有小委屈，不到爆發邊緣是不會輕易抱怨的；只不過，A型老婆的內心較容易有不安全感，只是藏在心裡不說，因此，老公平時便要多多關心太太，不管是聊聊工作狀況或心情都好，記得讓太太有被愛、被關注的感覺，婚姻生活的熱度才能保持下去。

▍血型B

B型老婆十分重視老公的看法與感覺，正所謂「女為悅己者容」，為了不讓自己成為黃臉婆，導致老公對自己失去新鮮感而去找小三，B型老婆每天都會花時間努力地打扮自己，就為了呈現最好的一面給對方，並努力學下廚讓對方在家也能享受美食，這一切都是因為愛，因此，老公應時常把對老婆的讚美掛在嘴邊，千萬不要吝於稱讚，讓太太覺得自己的付出沒有白費，反而從中得到心靈上的滿足，如此一來，夫妻之間的情感也肯定會慢慢升溫。

▍血型O

O型老婆面對家庭可說是十分地忠誠，她們深知男人的虛榮心絕不能被破壞，因此在外絕對會給足對方面子，秉持著「在外不吵架，要吵關起門吵」的理念，不會讓男人在外難看，獨自吞下心中怒氣，她們即使生氣也會很快消氣，不想讓差勁的氣氛破壞彼此感情，在兩人相處上，O型老婆較會做出讓步的舉動，老公記得理解老婆的體貼，對太太多點耐心與主動關懷，偶爾親自下廚，老婆絕對會溫暖在心、加倍回報。

▍血型AB

AB型女一旦嫁為人妻，便願意無條件為老公付出，十分重視家庭，一心想成為伴侶的避風港。當老公在事業上受到挫折，或是身心疲憊地在外打拚整天回家後，AB型老婆肯定用盡方法給予對方溫暖，不管是一起罵上司，或是當個開心果來逗樂對方，都是希望老公能再次振作，是最貼心的小暖爐；建議老公可以在平凡無奇的日子裡，偶爾送個小禮物給對方驚喜，肯定對婚姻生活大加分。

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(中時新聞網)