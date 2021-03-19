大陸女星黃聖依早年演出周星馳電影《功夫》被稱為「星女郎」，她與身家超過台幣60億的楊子情纏多年，還一度被外界貼上小三標籤，2015年楊子才證實兩人早在2007年領證結婚，婚後夫妻倆育有兩個兒子，生活幸福。近日，楊子在節目中大告白，直言人生最大願望就是想讓另一半活得像公主，令黃聖依不禁在鏡頭前落淚。

黃聖依當年拍完《功夫》後就和公司傳出爭執，花了一年多才成功解約，之後她投入楊子旗下的巨力影視公司，兩人便被傳出過從甚密，但當事人都沒正面說明，直到2015年楊子父親離世，黃聖依披麻帶孝並帶著兒子出現在楊子父親喪禮，兩人才承認早已結婚，楊子也強調已在2004年與前妻陶虹離婚。

聽聞丈夫告白，黃聖依節目上落淚。（圖／翻攝自秒拍）

成為豪門媳婦後，黃聖依近年仍常上實境秀分享豪門日常，先前上《媽媽是超人3》，黃聖依分享婆婆為了疼孫，在家裡中打造了專屬遊樂場、滑雪場，富裕程度讓人難以想像。近日他們一家又上《婆婆與媽媽2》，婆婆心疼黃聖依在演藝圈打拚辛苦，發豪語說要媳婦回徐水，一定能安排一個好的工作給她。

楊子鏡頭前對黃聖依告白。（圖／翻攝自秒拍）

最新一集中，黃聖依和楊子玩起夫妻對視6分鐘的遊戲，楊子突然摟著黃聖依的肩膀告白，直言從小就知道當公主最幸福，所以自己最大的心願就是「想讓妳活得一直像個公主」，不被外界世俗打擾，聽到此，黃聖依忍不住頻頻擦淚，反虧：「那你今天是不是要像對公主一樣對我啊？」楊子點頭後又寵溺地摸了黃聖依的頭髮，發誓：「天天像對公主那樣對妳」，夫妻倆最後甜蜜相擁，引來網友讚：「楊子的眼神裡，滿滿的都是對姐姐的愛意」、「太羨慕這種愛情了，平常互懟其實互相之間比誰都深情」、「我也想要有個把我寵成小公主的人啊」、「考慮過單身狗的感受不？突然想結婚了」。

(中時新聞網)