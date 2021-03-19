為練肌肉濫用藥，當心不舉。24歲的小侯，身材削瘦，天生娃娃臉，IG上傳自拍照常收到眾多女粉按讚，於是有心想成為網紅。為擺脫孱弱形象，提升男子氣概，小侯積極健身，更偷偷施打類固醇，想早點練出傲人肌肉。沒想到半年後與心儀對象相約過夜，臨陣小弟弟怎麼刺激都抬不起頭來，深受打擊。就醫檢查才得知，原是濫用類固醇惹的禍。所幸接受中醫調理體質，小侯終於重振雄風，半年後如願練出好身材。

收治小侯的中醫師楊永榮表示，網路盛傳施打類固醇藥物，有助快速增加肌肉量，這類藥物成分多為男性荷爾蒙複合物，長期使用易導致身體免疫系統紊亂，增加心血管疾病的風險。

醫學研究指出，男性長期施打類固醇藥物，可能刺激人體減少製造荷爾蒙，最後恐造成勃起功能障礙、乳房增大等後遺症，奉勸男性朋友千萬不要輕易嘗試。

西醫治療勃起功能障礙，大多提供口服壯陽藥物，或局部注射前列腺素等方式來改善，但治標不治本且效果有限，難以長久維持。中醫醫治不舉之症經驗老到，依據臨床歸納，陽萎起碼有血虛、氣虛、腎陽虛損、溼熱下注、血瘀外傷、肝氣鬱結等6種不同原因所引起，治療時要詳細辯證論治，才能達到較理想治療效果。

血虛型的病人要補血活血；氣虛、腎陽虛損型的病人要補氣壯陽補腎；溼熱下注型的病人要先清熱除溼，疏通陰莖海綿體內的溼氣；血瘀外傷型的病人要排除瘀血；肝氣鬱結的病人要疏通肝脈，解除肝經鬱滯，使通氣行血。針對不同原因，採用不同藥物治療，才能使陰莖海綿體內的血流暢通，達到藥到病除的功效。

楊永榮醫師說明，陽萎是可以被治療的，而中醫治療以對症下藥的方式治標治本且安全性高，又能同步調理身體。此案例透過中醫治療陽痿，初期約1星期就可看到很好的效果，因此建議男性感覺力不從心時，就應該盡早治療，切勿拖到症狀嚴重才求醫，除了耗費治療上的時間也增加治療上的難度。

至於男性想要性愛上表現滿分，楊永榮醫師分別針對飲食、用藥及運動上提出建議。可多食用南瓜子、杏仁、花生、核桃等其他堅果，因含必需脂肪酸，可提升男性精力；平日飲食多選擇蔬菜水果、瘦肉與低脂牛奶，有助保養血管健康，不怕小弟弟軟趴趴。

每天抽一些時間適度運動，讓血流速度增加並刺激更多一氧化氮，也是提振雄風的1種好方式。坊間來路不明壯陽藥最好別碰，有些成分是皮膚表層外用麻藥，有些是成效可疑的偏方藥丸，吃了恐怕傷身。男性朋友若有不舉問題，建議及早就醫，才能根本解決問題。

(中時新聞網)