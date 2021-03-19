高雄巿議會議長曾麗燕捲入助理費案，被檢方以200萬元重金交保，19日她透過議會發表聲明指出，絕無將公費納為私囊己用，也對造成社會影響，深感歉意。

曾麗燕聲明全文：

麗燕因個人關係造成社會影響，深感歉意，並對各界關心，致上謝忱。

從事民代問政與服務近15年期間，為爭取市民福祉及城市進步，麗燕全心付出，恪盡職守，絕無將公費納為私囊己用之故意，至盼藉由司法調查，釐清真相。

(中時 )