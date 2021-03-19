曾麗燕聲明：恪盡職守 絕無將公費納為私囊己用 12:082021/03/19 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿議會議長曾麗燕。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會議長曾麗燕捲入助理費案，被檢方以200萬元重金交保，19日她透過議會發表聲明指出，絕無將公費納為私囊己用，也對造成社會影響，深感歉意。 曾麗燕聲明全文： 麗燕因個人關係造成社會影響，深感歉意，並對各界關心，致上謝忱。 從事民代問政與服務近15年期間，為爭取市民福祉及城市進步，麗燕全心付出，恪盡職守，絕無將公費納為私囊己用之故意，至盼藉由司法調查，釐清真相。 不當社工當青農 侯喬容靠烘培為農產品加值 黃立民：參考歐盟報告 再決定施打政策 (中時 ) #曾麗燕 #絕無 #公費 #納為 #己用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美債殖利率陡升 分析師：因為鮑爾表態不在乎通膨 10:112021/03/19 財經 英飛凌將納歐洲50成分股 拉回可布局 18:092021/03/18 財經 美情報機關警告：境內極端主義壯大 種族動機激進團體最致命 12:042021/03/18 國際 高雄巿議會4／8開議 曾麗燕被搜索引發陰謀論 16:082021/03/18 政治 澎恰恰還2.4億負債有望 2大咖藝人出手相挺 15:052021/03/18 娛樂 連環槍擊憂涉種族歧視 拜登賀錦麗將晤亞裔領袖 09:332021/03/19 國際 戲劇性轉折 黃育仁閃辭東元常董 04:102021/03/19 財經要聞 涉嫌詐領助理費 高市議長曾麗燕遭檢調約談 14:542021/03/18 政治 解散風聲引熱議... 狗不理：僅天津武清店註銷 04:102021/03/19 全球財經 高市議長曾麗燕9人遭約談 04:102021/03/19 地方新聞 盧秀燕PO「認祖鮭宗」勸世 每個人只能改名三次 06:242021/03/18 生活 政治熱門新聞 黃暐瀚預言陳柏惟罷免最後結局 網吐4字心聲 - 政治 拒接中評委 趙少康：已跟江啟臣說聘書不用送來了 - 政治 王定宇同居竟爆出第三人 沈富雄斷言結局 - 政治 王定宇事件范雲終於回應了 網一看更火大：真當民眾白痴 - 政治 一旦台灣戰爭只有2個選擇 邱國正25年前對兒子說的話被挖出 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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