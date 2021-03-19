連鎖壽司店推出姓名諧音優惠，引發「鮭魚之亂」，全台有上百人為了免費吃壽司改名，優惠活動到18日止，根據統計，北市共有52人把名字改為「鮭魚」或包含「鮭魚」，昨天優惠結束前，北市大同區已有1人把名字改回原本的名字，截至19日上午11時，北市總計11人改回原名。

迴轉壽司連鎖店日前推出優惠活動，17、18日至全台該店櫃位，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，同音1字享9折，同音2字享5折，同音同字更可享免費。

活動推出前有不少人為了優惠，把名字改為「鮭魚」，引發「鮭魚之亂」。

北市民政局指出，經統計至18日晚間，北市有52人把名字改成「鮭魚」或包含「鮭魚」，自16日起，包括松山區4人、信義區5人、大安區8人、中山區5人、中正區2人、萬華區4人、大同區2人、文山區7人、南港區6人、內湖區1人、士林區7人、北投1人。

民政局說，優惠活動昨天結束前，傍晚即有1名大同區「鮭魚」市民已經把名字改回來，截至今天上午11時，還有10人改回原名。

(中時 )