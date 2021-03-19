全家便利商店堪稱全台最大的霜淇淋專賣店，屢屢推出的創新口味也引起網路討論熱潮及嚐鮮買氣，繼前一波起司塔霜淇淋後，全家19日再宣布，3/20起將首度推出全新「糖炒栗子霜淇淋」，是前所未有的新風味，嘗試將街頭小吃化身為霜淇淋，可望再引起一波討論話題！

歡慶新口味上市，全家表示，「糖炒栗子霜淇淋」單支售價39元，3/20～3/22透過全家APP「隨買跨店取」購買，可享2支59元優惠，會員每日限購一組。

之所以推出糖炒栗子口味，全家表示，糖炒栗子攤車是台灣街頭常見的傳統小吃之一，更是不少人記憶中的懷舊美味，全家3/20推出的「糖炒栗子霜淇淋」主打入口後能感受到濃郁的栗子香氣，還有淡淡的烘烤氣味。

此外，瞄準年輕族群喜愛在社群媒體打卡分享的趨勢，全家表示，此次「糖炒栗子霜淇淋」也特別推出限量的「栗色餅皮」搭配淡棕色的霜淇淋，外觀及口味上皆擬真糖炒栗子的原貌，可望再掀起一波搶拍風潮。

(工商 )