台灣工黨對外收取小額捐款卻沒有向監察院登記政治獻金專戶，調查局國安站將創黨人謝正一及現任黨主席晏揚清依違反《政治獻金法》移送台北地檢署，檢察官偵查後，起訴謝正一，晏揚清則在偵查中坦承犯行，緩起訴1年。

台灣工黨是參與2020年立委選舉，未依法向監察院申報登記政治獻金專戶，就自行對外收受小額捐獻，金額合計10多萬元，違反政治獻金法。

檢調去年10月執行搜索約談，謝正一到案後坦承收取親友的小額捐款，但是認為並不違法。檢察官認定謝違反政治獻金法，晏揚清則坦承犯行後緩起訴處分。

(中時 )