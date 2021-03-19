民進黨立委王定宇與同黨前發言人顏若芳遭爆同居，王已澄清與顏只是租屋關係，卻自爆自己讀大學時也曾和某中部立委一起分租，不滿被影射「同居」的民進黨立委何欣純跳出來轟王定宇亂講話。對於綠營這起有關「性平」的事件，一向被視為最愛談女權的民進黨立委范雲先前一直未說話，今天終於受訪表示意見。不過，網友聽完范雲的說法，不禁譏諷真的當民眾是白癡。

國民黨副祕書長李彥秀今（19日）在臉書發文表示，立法委員跟政黨發言人的私生活，實在不需要佔用大家太多的時間，王定宇委員最該溝通的是自己的家人，而不是上節目繼續消費自己跟緋聞對象，甚至拉了無緣無故同黨委員下水。

李彥秀批評，公眾人物的誠信恐怕更是重點，昨天無故中彈的何欣純有善意提醒，王定宇本來應該要虛心受教，不料今天竟然又傳出王定宇委員不斷傳訊息繼續騷擾何委員，簡直荒腔走板，「真不知道某黨的婦權委員還會不會認為這是私人感情糾紛」。

事實上王定宇緋聞疑雲爆發後，許多網友除不認同王的解釋，更紛點名有「女權鬥士」之稱的范雲，指范雲一向最喜愛對性平事件發表看法，但事件發生以來范雲都未表態，而現在王定宇事件又牽扯到無辜的何欣純，不知范雲有何高見？對此，范雲今（19日）終於受訪。她在接受《聯合新聞網》、《ETtoday新聞雲》等媒體聯訪時表示，民進黨若有受害女性找她協助，都會幫助，她之前也曾幫助過國民黨的受害女性，對於王定宇的風波，有些細節自己沒注意到，「請告訴我有哪些議題應該要處理」。至於顏若芳疑似受到民進黨不公平待遇，范雲直言，顏還是新聞部主任，並無自行處分。

批踢踢網友為此譏諷，「范雲終於又出來喊空話了」、「真的當民眾白痴」、「何欣純都講成這樣了，你當沒事」、「范雲這性平自助餐吃真大」、「何欣純都被講成這樣，感覺也有點生氣不舒服了！真的噁心」、「性別要先看黨籍」、「要找妳才會講話喔？怎麼之前都是主動開嗆的啊」、「有位立委生氣了啊」、「女拳大隊長的雙標果然沒讓人失望」、「原來這叫沒性平問題喔」、「裝笨裝成這樣，是有多可悲啊」。

(中時新聞網)