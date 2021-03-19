國民黨主席江啟臣在臉書指控，2006 年間蘇貞昌擔任行政院長、蔡英文擔任副院長，主導行政院編列核四興建預算448億送交立法院。蘇貞昌今天反駁，當年朝小野大被國民黨逼著編列興建預算，反而被國民黨倒果為因。不過國民黨立委李德維反質疑蘇貞昌當年卻可以行使「行政抵抗權」，抵制立法院依法通過的319真相調查委員會，一度讓辯才無礙的蘇貞昌語塞不知道該如何回應。

江啟臣指出，國民黨執政時期「 封存核四 」，是為了在未來有需要時，給下一代保留選擇權；蔡英文當年則親自向台電要求核四「如質、如期」完工，先蓋核四、再停核四、再追加預算，現在卻不敢面對民意，不願意相信人民意志， 應該說明自己立場轉變的原因。

民進黨立委林楚茵、沈發惠今天質詢時針對江啟臣的發文，要求蘇貞昌說明編列預算興建2006年的情境。蘇貞昌解釋，民進黨一直主張反核所以停建核四，但是國民黨仗著立院多數強迫重啟核四，因為朝小野大，只好編列預算繼續進行。國民黨不顧歷史事實倒果為因，而國民黨主席這樣的指控很不負責任。

蘇貞昌說，馬英九也是因為福島核災後的慘況無法對社會交代才封存核四，現在卻又喊重啟核四，這樣也很不負責任，而國民黨縣市長又不要核電廠，這才是雙標作法。

不過接著登場質詢的李德維先是詢問，當年是國民黨強迫民進黨編列核四預算？蘇貞昌明確回答「是」，立法院決議後預算編列執行，作為副院長的蔡英文在立場上必須講核四一定要完工，可是在立場上她始終反核，信仰價值都沒有變。

李德維接著指出，當年立法院通過319真相調查委員會要調閱相關資料，時任行政院長蘇貞昌行使「行政抵抗權」，不讓319真調會調資料；不過時任副院長蔡英文卻沒有抵抗，接受了立法院編列核四願算。

蘇貞昌一時反應不過來，僅表示當時他當院長、蔡英文當副院長，兩人腳步一致，不曉得委員在說的是哪一段？李德維又說，當時一樣是朝小野大，不論對或錯，蘇院長針對319真調會行使抵抗權，蔡副院長沒有針對核四興建預算行使抵抗權。

(中時 )