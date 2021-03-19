受惠於調漲運費，以及在去年底節日購物旺季期間，新冠肺炎疫情帶動電商交貨量激增，美國聯邦快遞公司（FedEx Corp）上季獲利飆高，表現優於市場預期預期。

自一年前這場大流行病迫使聯邦政府關閉企業並發布居家令以來，聯邦快遞的股價已經上漲逾1倍。

周四盤後，聯邦快遞股價上漲逾4%，報274.99美元。

其創始人兼執行長Frederick Smith表示，他預期對電子商務與國際快遞服務的需求，在可預見的未來仍將非常強勁。

聯邦快遞公布第三財季（截至2月28日）營收年增23%，為215億美元。這段期間約5億件包裹的運量，以及新冠肺炎疫苖的配送，為營收帶來提振。

經調整後淨利年增153%，為9.39億美元，相當於每股3.47美元，優於市場預期的每股3.23美元。

即使2月的酷寒天候導致曼非斯（Memphis）、印第安納波利斯（Indianapolis）和北德州的重要設施服務中斷，並導致上季營業利益減少約3.5億美元，聯邦快遞仍然交出了非常亮眼的成績單。

由於這場大流行病衝擊了利潤較高的企業間運送，並觸發大量的網購交貨訂單，聯邦快遞與其同業優比速（United Parcel Service）決定調漲價格以維持利潤。

第三財季FedEx Ground平均每日包裹量大增25%，達到1320萬件。每包裹營收成長11%，為9.72美元。

在所有事業部門利潤同步增長的假設下，聯邦快遞預期全年經調整後每股盈餘將介於17.60美元～18.20美元，優於市場預估的17.40美元。

展望未來，聯邦快遞營銷部門主管Brie Carere表示，隨著已接種新冠肺炎疫苗的購物者重返商店，電子商務包裹運送量可能短暫減少，但我們深信電商占零售業比重仍有相當大的成長空間。

(時報資訊)