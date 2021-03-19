美債殖利率反彈，美元指數再轉強，新台幣今早匯價盤中再貶破28.4元。台股受科技股拉回，盤中重挫逾200點。周五台北股匯呈現雙殺。午盤新台幣匯價以28.465元暫收，貶值1.59角，成交量10.11億美元。

台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以28.35元開盤，貶值4.4分，而盤中最低價28.485元，貶值1.79角。匯銀表示，央行調節力道近期比較放緩，美元是否持續走強以及外資在台股動向，成為新台幣是否回測28.5元的關鍵。

央行昨天理監事會，針對美元指數亦作了分析，央行指出，由於市場預期今年美國景氣和通膨可望加速回升，使10年期實質利率自歷史低點反彈，美元資產回升，美元指數亦同步走高。

今年以來主要經濟體中，以3月15日和去年底比較，目前僅人民幣、印度盧比、新台幣和英鎊兌美元仍呈走升，而越南盾、馬幣、泰銖、歐元、印尼盾、韓元、瑞士法郎和日圓都呈貶值，其中日圓貶值幅度最大，達到5.4%。

(時報資訊)