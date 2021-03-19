美國疫情在民眾陸續接種疫苗後，確診人數逐漸降低，而紐約州政府也有新政策，紐約2支大聯盟球隊洋基、大都會開幕將開放20%觀眾進場，人數約8000-10000人，這是疫情衝擊下的重大進步。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在記者會上宣布，轄區內2支大聯盟球隊可開放20%觀眾，代表洋基在美國時間4月1日對藍鳥的開幕戰中，最多可進場1萬850名觀眾，而大都會在4月8日花旗主場對上馬林魚的比賽，也能有8384人能進場，有限制的開放也是取決於疫情正在好轉。

「確診數字在下降，我們也必須前進。」古莫表示紐約市從1月中疫情就逐漸趨緩，因此有限度地開放球迷進場，目前觀眾還是得出示新冠肺炎疫情的陰性檢測報告，或是已經接種疫苗的證明才能進入，5月會再評估限制是否再放寬。

紐約市2月中宣布室內允許10%觀眾，NBA和NHL球隊都適用，4月1日起在2500座位以上的室外場地則可以開放20%觀眾，這樣的消息讓大聯盟球員也很開心，洋基強投寇爾（Gerrit Cole）也上周說過，「我父親一直渴望到洋基球場看比賽，如果沒能開放觀眾，我父親還說要把收音機放在球場門口，坐在那邊收聽。」

除了紐約以外，各地也宣布不同地區開放觀眾的比例，最高的是科羅拉多落磯隊42.6%、坦帕灣光芒40%、亞特南大勇士33%，最低的則是在波士頓紅襪和華盛頓國民的12%，此外底特律老虎、休士頓太空人、聖地牙哥教士、舊金山巨人等4隊尚未宣布。

(中時 )