18歲無照的蔡男18日晚間9時許，偷開父親賓士車，行經新莊壽山路時，撞上違規左轉的28歲傅姓男重機騎士後再撞上民宅，該騎士送醫後宣告不治（翻攝照片／戴上容新北傳真）

18歲無照的蔡男18日晚間9時許，偷開父親賓士車，行經新莊壽山路時，撞上違規左轉的28歲傅姓男重機騎士後再撞上民宅，該騎士送醫後宣告不治，肇事少年右腿受傷在林口長庚醫院救治中；肇事少年的父親表示，18日吃飯時孩子就不見了，會找時間與對方致歉，談後續事宜。

據了解，蔡姓少年剛滿18歲，晚間無照駕駛家人的賓士車外出，家人全都不知情，事發後，蔡男僅右腿擦傷，意識清楚，被送往林口長庚醫院，而遭撞的傅男則當場失去呼吸心跳，送往輔大醫院救治時一度恢復心跳，卻於19日0時9分由醫院宣告不治死亡。

警方初步調查，重機騎士原本要左轉壽山路，但沒等左轉燈亮就左轉，因而與無照駕駛賓士的蔡男發生碰撞，警方持續採證中，將進一步釐清肇事原因。

肇事車主的父親表示，他與兒子從事都裝潢業，昨晚去吃飯時兒子突然就不見了，孩子過去從未有過偷開車的狀況，目前孩子還要開刀，媽媽在旁照顧，警方有說對方還在忙，暫時先不要跟他們聯繫，如果有機會的話，會今天過去和對方致歉，不幸的事情已經發生，後續大家一起來解決。

(中時 )