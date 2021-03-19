大陸國台辦等11個部門日前聯合「農林22條措施」，行政院則提醒，這份措施企圖矮化台灣，相關補助、補貼措施也隱藏諸多風險，國人要有所警覺。國台辦今日表示，民進黨攻擊抹黑「農林22條」毫不奇怪，一貫邏輯就是，每次大陸推出台對台灣同胞有利的事情都一概反對。

國台辦今日上午發出國台辦發言人朱鳳蓮書面「答記者問」，朱鳳蓮表示，「農林22條措施」是進一步為台胞台企參與農業林業高質量發展及鄉村振興提供同等待遇。

朱鳳蓮又指，「該措施得到台胞台企的熱烈響應。」

她說，民進黨當局攻擊抹黑「農林22條措施」，毫不奇怪，其一貫邏輯就是，「每次大陸推出對台灣同胞有利的事情他們都一概反對，凡是對台灣同胞利益福祉有利的事他們就對著幹」。

她表示，「他們之所以如此，就是擔心廣大台灣同胞從祖國大陸發展機遇中得到實實在在的好處」，從而看穿民進黨的政治本性和欺騙伎倆，進而抵制其製造兩岸對立的圖謀。

另一方面，國防部長邱國正日前赴立法院外交及國防委員會備詢時稱「中共打多久就陪多久」，朱鳳蓮說，民進黨有些人口出狂言，再次暴露了「台獨」勢力無底線的挑釁。

她說，他們以為勾連外部勢力就可以「以武謀獨」，與中華民族根本利益和整體利益作對，完全是利令智昏，這種換洋自重、吹哨壯膽的言行無異於飲鴆止渴。

(旺報 )