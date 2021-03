蔡依林推出英文新歌。(Liquid State提供)

蔡依林(Jolin)將於下月重返小巨蛋開唱,在此之前,天后無預警再為歌迷送上好消息!她與全球百大DJ排名13的R3HAB,18日無預警在社群媒體發文「Cant wait to annouce the big collaboration for all our fans around the world! Happening this Sunday

(8:00 am, 21st March)」,將於21日推出兩人共同打造的全新電音英文單曲〈Stars Align〉。

這次是Jolin與R3HAB首次合作,Jolin表示,剛收到DEMO的當下就覺得很喜歡、很好聽,特別是這首歌的Hook非常吸引人、非常有趣。當Jolin聽到這首歌製作完的成品,歌曲的旋律和節奏讓她忍不住說:「很想要跳舞了!」直言這首歌無法用言語形容(Words cannot describe)。R3HAB則表示,他一直不斷在突破音樂界限以及探索不同的音樂風格,和Jolin的合作更加激發他對音樂的創作和想像。

〈Stars Align〉以電子舞曲為整體框架,同時加入R3HAB擅長的電音節奏,讓整首歌曲充滿動感且層次分明,搭配上Jolin極具特色的咬字和獨特的聲線,完美融入到舞曲風格中,而歌詞反覆唱著「Make the stars align」,暗示一個重要的時刻來臨,就像Jolin和R3HAB令人驚喜的國際化組合,忽然為歌壇投下超強震撼彈,也更加突顯了東西方融合「East Meets West」的概念。新歌即將上架的消息曝光後,不少粉絲興奮直呼幸福來的太突然,網路討論立刻發燒,Jolin表示:「好想聽到粉絲的反應!」

