蔡依林推出英文新歌。（Liquid State提供）

蔡依林（Jolin）將於下月重返小巨蛋開唱，在此之前，天后無預警再為歌迷送上好消息！她與全球百大DJ排名13的R3HAB，18日無預警在社群媒體發文「Cant wait to annouce the big collaboration for all our fans around the world! Happening this Sunday

(8：00 am, 21st March)」，將於21日推出兩人共同打造的全新電音英文單曲〈Stars Align〉。

這次是Jolin與R3HAB首次合作，Jolin表示，剛收到DEMO的當下就覺得很喜歡、很好聽，特別是這首歌的Hook非常吸引人、非常有趣。當Jolin聽到這首歌製作完的成品，歌曲的旋律和節奏讓她忍不住說：「很想要跳舞了！」直言這首歌無法用言語形容（Words cannot describe）。R3HAB則表示，他一直不斷在突破音樂界限以及探索不同的音樂風格，和Jolin的合作更加激發他對音樂的創作和想像。

〈Stars Align〉以電子舞曲為整體框架，同時加入R3HAB擅長的電音節奏，讓整首歌曲充滿動感且層次分明，搭配上Jolin極具特色的咬字和獨特的聲線，完美融入到舞曲風格中，而歌詞反覆唱著「Make the stars align」，暗示一個重要的時刻來臨，就像Jolin和R3HAB令人驚喜的國際化組合，忽然為歌壇投下超強震撼彈，也更加突顯了東西方融合「East Meets West」的概念。新歌即將上架的消息曝光後，不少粉絲興奮直呼幸福來的太突然，網路討論立刻發燒，Jolin表示：「好想聽到粉絲的反應！」

(中時 )