央行再出手打炒房，祭出第2波選擇性信用管制措施，有房仲業者表示，打炒房已經成為政府各部會相互爭功的一場大瘟疫，政府只想短期內就看到房價下來的效果，民怨才會降低，問題是稅制打房在房價跌時會助跌，漲時會助漲，草率打房會產生反效果。

繼去年底央行限貸打炒房措施、內政部的實價登錄2.0，預售紅單炒作規範，到金管會強化房貸稽查機制，以及財政部日前在民意壓力下不落人後提出房地合一稅2.0修法，央行又出重拳調降自然人購置第3戶以上住宅、公司法人購置住宅貸款以及豪宅等的貸款成數等，對於政府這種打炒房的百花齊放現象，吉家網董事長、房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮今(19日)指出，「打炒房」已成政府各部會相互爭功的一場大瘟疫，他並嚴正警告，政府不針對核心「草(草率)打房」將苦嚐三大後果。

李同榮認為的三大苦果分別針對央行限貸、內政部實價登錄2.0以及財政部房地合一稅2.0。他認為這一波股市、房市上漲是在全球QE浪潮下推波助浪，然而政府不求資金多元疏解管道，以限貸措施一再掀起一波波與資金對抗的浪潮，也正好讓更多的資金在巨浪中玩起衝浪，限貸對資金過剩的市場抑制力量不夠，政策嚐到的苦果就是房市持續價量巨揚，央行又得擔心銀行體系的風險控管，不得不再降貸款成數，如此，市場不斷產生惡性循環。

李同榮雖然肯定內政部實價登錄2.0深具意義，對紅單炒作也有嚴格規範與罰則，但中央有政策，地方政府欠缺稽核人力，寄望象徵性的抽查，漏洞百出，一時紅單現象的確有收斂，只要強化稽查機制，在預售實價登錄上路後，市場透明化有助假性需求的抑制效果，但政府只想看到短期效果，就是房價要下來，問題是房價不是用來打的，急功會產生反效果。

他認為財政部是在立委不斷質詢的壓力下，推出房地合一稅2.0修法，不諳實務的學者，誤認上波市場多頭反轉向下是房地合一稅的打房效果，再拿出來加重延長時程，甚至一刀切日出條款要追溯至2016年，這也是急於看到成效的作法，也是官員為求平安的心態，殊不知稅制打房跌時會助跌，漲時必助漲，在房市正處景氣循環上升趨勢時，政府硬要加重稅法，迫使房價下來，最後不是房價在賣方市場中被轉嫁，害到消費者，就是政府不斷加碼迫使房價下來，市場受扭曲急崩，應該也非政府所願。

(中時新聞網)