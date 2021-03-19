近來，中國大陸吉利集團電動車(EV)方面的消息，實在是多如牛毛也。其中包括，跟鴻海策略聯盟，與百度合資成立集度汽車，以及攜手韓國SK集團，共同創建一個EV資金平台等。現在又傳出，吉利將另外塑造一個全新的高檔EV品牌，假想敵想當然耳就是美國特斯拉(Tesla)。

據悉，為了打敗美國的強勁對手特斯拉，以及吸引更多高檔車主。吉利的策略暫定是成立一家新公司，一個新品牌，與一個全新的銷售模式。

市場傳出，吉利計畫中的這個高檔EV車品牌做Zeekr，將會是吉利新成立的純智慧純電能EV公司，Lingling科技旗下的主力產品。

目前，吉利手中握有富豪(Volvo)汽車這個品牌，以及德國戴姆勒(Daimler)車廠9.7％股權。吉利也將利用自己SEA平台，來打造這個全新且高端的Zeekr品牌。

吉利的SEA(Sustainable Experience Architecture)電動車打造平台，全名是SEA浩瀚智能體驗價購。吉利希望這個花了4年建構，以及投入超過180億人民幣的平台，能以持續進化，良好體驗感，以及一體成形模組化為前進目標。

吉利老闆李書福，會持有戴姆勒車廠近一成股權，也是希望自己日後能推出，像賓士(Mercedes-Benz)這樣享譽國際的高檔汽車，並挑戰美國特斯拉在EV市場的地位。

沒意外的話，吉利行銷策略將高度參考，2020年在中國大陸EV賣到翻的特斯拉。也就是不像以往一樣得先透過經銷商，而是以不二價，直接賣車給消費者。

吉利一直在求新求變，就是希望能躍身成為EV方面的國際代工大車廠，以及動力引擎翹楚。

一直以來，中國大陸汽車製造商都是跟德國福斯與日本豐田等，這類較平價，以及門檻較低的國際車商來競爭。但近來情況變了，因為蔚來(Nio)電動車的售價，甚至已經可以跟德國BMW相提並論。

總部位於杭州的吉利，在行銷策略上，不是只要把自己EV賣出去就好，還規劃活絡EV車主間聯繫，藉著即將要開設的車用服務與商品等，串聯所有人事物後，進而形成一個吉利大圈圈。

當然，這也是參考同業蔚來的商業手法而來得。

此外，吉利還有一種想法，那就是未來Zeekr的車主可以擁有Lingling科技的經營股權。這也是一種吉利想把客戶們抓得更緊，以及希望日後業績能更好的一種方式。

與許多傳統汽車競爭同業相比，吉利腳步稍嫌慢些，因為包括長城汽車(Great Wall)與上汽集團(SAIC Motor)，已陸續推出各自的全新EV品牌。

為了不讓空汙惡化和暖化嚴重，中國大陸近來極力推廣，像是電池，油電混合以及氫氣為動力的新能源車。同時，看準這塊廣大商機，也吸引大批科技業者與投資人進場分食。

中國大陸估計2025年，新能源車將佔新車銷售量的兩成左右。2020年，這類環保車輛市佔率，僅是5％而已。

對於上述報導，吉利不予置評。19日，吉利汽車在香港掛牌上市的早盤股價一度下跌1點，跌幅約4%，暫在23.7港元位置。

(時報資訊)